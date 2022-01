Harbrinkhoekse wielrenner Lars Loohuis begint seizoen in Turkije

Lars Loohuis, die aan zijn derde seizoen bij de wielerploeg van manager Paul Tabak begint, is een van de renners voor de jaaropenings in Turkije. De Ronde van Antalya is een vierdaagse etappekoers van 10 tot en met 13 februari. Loohuis is één van de zeven renners die in Turkije in actie komt.