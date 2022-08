Hart voor en van paarden staat centraal bij Tubbergse Men- en Ruiterdagen: ‘Zo mooi, en zo dicht bij huis’

TUBBERGEN/MANDERVEEN – In de stralende zomerzon begonnen 60 menners en ruiters dinsdag aan de eerste dag van de driedaagse Tubbergse Men– en Ruiterdagen. Tijdens de lunchstop controleerden dierenartsen de hartslag van de paarden. ‘Met deze warmte moeten ze eerst even op adem komen.’

„Je hebt dorst hè‚ Loeloe? Drink maar uit dit flesje‚ dat is makkelijker dan uit de emmer.” Liefdevol zet Mariska Collet (16) een waterflesje aan de lippen van haar paard dat gulzig begint te drinken. Het is een geestig gezicht. De 13-jarige merrie is met haar 80 centimeter namelijk veruit het kleinste paard dat deelneemt vandaag. ,,We kochten haar als Shetlander maar we vermoeden dat ze eigenlijk een miniatuurpaard is”‚ vertelt de eigenaresse tijdens de pauzestop tegenover woonzorglocatie de Amanshoeve in Manderveen. „Omdat ze zo klein is‚ rijd ik maar één dag mee. En alleen voor deze rit trainen we al vanaf februari.”

Paardrijden op hoge leeftijd

Vanaf het terras aanschouwen bewoners van de Amanshoeve het hippische tafereel met interesse. Bewoner Tonnie Kleinsman bekijkt het spektakel liever van dichterbij. „Geweldig mooi”‚ vindt hij. „Als jong jongetje werkte ik bij een buurman die paarden had. Ik heb regelmatig op de rug van een paard gezeten. Of ik nog zou kunnen paardrijden? Dat denk ik wel. Ik zou het ook wel willen maar doe het toch niet meer‚ ik ben al 85.”

De menners en ruiters vertrokken deze ochtend vanaf het terrein bij BWG Stables in Tubbergen. Ruim 60 paardenliefhebbers schreven zich in voor de eerste dag. Het is de enige dag waarop de organiserende stichting Tubbergse Men– en Ruiterdagen een verkorte route van 15 kilometer op het programma heeft gezet. En daar is best veel animo voor zegt bestuurslid Lydia Haselbekke. „De reguliere routes zijn zo’n 30 kilometer lang”‚ laat ze weten. „Nu het zo warm is‚ komt de verkorte route goed uit. Deze is bedoeld als pilot en krijgt bij succes een vervolg.”

Quote Met deze warmte en door de extra inspanning die de paarden leveren, moeten ze eerst even op adem komen Martijn van der Laag

Het aantal ruiters en menners is volgens haar evenredig verdeeld. Al vermoedt het bestuurslid een toename van ruiters in de toekomst. „Het is veelal de iets oudere generatie die meerijdt als menner”‚ vervolgt ze en legt uit. „De mensport vergt veel tijd en is best een dure hobby. Je moet een aanspanning hebben, stalling, vervoer. De meeste hippische evenementen zijn ook meer gericht op paardensport dan op recreatief rijden. Mennerij is een liefhebberij en niet resultaatgericht.”

De deelnemers doen het vandaag vanwege de warmte dan ook rustig aan om de paarden niet te overbelasten. Want het hart voor en van paarden staat voorop. Bij terugkomst kunnen de dieren worden afgespoeld in de wasplaats en onderweg is er om de 7 kilometer een drinkgelegenheid.

‘Zo dicht bij huis’

Wanneer de dorst van Loeloe is gelest, komt dierenarts Martijn van der Laag van Diergeneeskundig Centrum (D.G.C.) De Peuvers Esch haar hartslag controleren. Die is aan de hoge kant. „Dat is ook logisch”‚ informeert de arts. „Met deze warmte en door de extra inspanning die de paarden leveren, moeten ze eerst even op adem komen. Goed laten drinken is uiteraard ook belangrijk. Meestal is de hartslag dan weer vrij snel normaal.”

Tegen 13.00 uur stroomt de pauzeplek leeg‚ tot leedwezen van Tonnie Kleinsman. „Jammer. Zo mooi om te zien, dat levende spul. En dat zo dicht bij huis.”

Volledig scherm Tijdens de tussenstop wordt de conditie van de paarden ook gecontroleerd. © Bert Kamp Reggestreekfotografie

Volledig scherm De Men- en Ruiterdagen trekken altijd veel bekijks. © Bert Kamp Reggestreekfotografie