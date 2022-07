Heracles-trainer Lammers: ‘Uitslag is niet het belangrijkste’

Natuurlijk had John Lammers liever meer doelpunten gezien dan de gemaakte zes. Maar het aantal treffers van Heracles vrijdagavond in de eerste oefenwedstrijd in en tegen Manderveen, noemde de nieuwe oefenmeester van de Almelose eerstedivisionist niet het belangrijkste. „Niet geblesseerd raken en iedereen 45 minuten zien voetballen”, sprak de trainer na afloop van het met 6-0 gewonnen duel.

Lekker spelen en je als club weer in je eigen regio laten zien. Voor John Lammers telde vrijdagavond niet alleen de uitslag van de start van de oefencampagne van Heracles. Het was voor de Brabander de eerste maal dat hij zijn spelers in een wedstrijd in actie zag. Na een eerste week van trainen stond er - eindelijk - een heus oefenduel op het programma. „We zijn met een nieuw spelsysteem bezig: hoog drukzetten en een snel baltempo. Dat ging ons vanavond in de eerste helft beter af dan in de tweede helft. Hoe dat kan? Misschien de samenstelling van het team.”

Quote Maandag gaan we op trainings­kamp in Billerbeck, waar we heel gericht zullen gaan trainen op het nieuwe spelsys­teem. Aan het eind van die week volgen nog twee duels tegen zwaardere tegenstan­ders John Lammers

Aan het grote verschil tussen beide helften - in de eerste 45 minuten werden vijf van de zes doelpunten gemaakt - zei Lammers niet al te veel waarde te hechten. „Ik wil in de eerste paar oefenwedstrijden de spelers vooral in actie zien. Daarom speelt iedereen ook 45 minuten. Dat vind ik belangrijker dan de uiteindelijke uitslag, al hadden er in de tweede helft natuurlijk wel meer doelpunten gemaakt mogen worden.”

Opvallend was dat na de rust Michel Driezen, deze voorbereiding doorgeschoven vanuit de FC Twente/Heracles Academie, in de achterhoede speelde. Dat deed hij op de plek van de wegens een blessure afwezige Marco Rente. Lammers hoopt dat Rente zaterdagmiddag in Rijssen wel van de partij zal zijn. „Niet dat deze wedstrijden mij moeten overtuigen, maar het is wel fijn als alle spelers aan spelen toekomen.”

Spaarzaam fluitende

In de slotfase van het oefenduel, geleid door een zeer spaarzame fluitende Bas Nijhuis, maakte een andere proefspeler (Gijs Besselink) zijn eerste minuten. Hij kwam in het veld voor de geblesseerde Navajo Bakboord. Volgens Lammers leek de blessure wel mee te vallen en bleef Bakboord meer uit voorzorg aan de kant.

Lammers zei verder het belangrijk te vinden dat Heracles weer de eigen regio intrekt, om zich te kunnen laten zien in oefenwedstrijden. „Maandag gaan we op trainingskamp in Billerbeck, waar we heel gericht zullen gaan trainen op het nieuwe spelsysteem. Aan het eind van die week volgen nog twee duels tegen zwaardere tegenstanders”, aldus Lammers over de ontmoetingen met SC Verl (vrijdag) en Preussen Münster (zaterdag).