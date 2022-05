Herdenkingstocht met leerlingen Canisius Tubbergen: ‘Ze weten verbazingwekkend weinig over Schaepman’

TUBBERGEN - Een herdenkingstocht langs het geboortehuis van Herman Schaepman en zijn beeld op de es in Tubbergen is voor een groep leerlingen van scholengemeenschap Canisius een ontdekkingsreis. Gids Henny Oude Geerdink: „De jongeren weten verbazingwekkend weinig van Schaepman, toch een van de beroemdste Tubbergenaren.”

Boven op de es staat een reusachtig standbeeld, het is een eerbetoon aan wijlen Herman Schaepman (1844-1903). De rooms-katholieke priester, dichter, theoloog en politicus staart streng over het dorp Tubbergen. Hoewel hij volgens de overlevering juist een gezellig en goedlachs persoon was.

Invoering leerplicht

Schaepman speelde een grote rol in de emancipatie van de rooms-katholieke gemeenschap in Nederland. Hij is conservatief wanneer het om geloofszaken gaat, maar op sociaal gebied vrij progressief. Zo is hij voor de invoering van de leerplicht.

De jongeren uit de derde klas vwo, tweetalig onderwijs, horen het voor het eerst. Oude Geerdink: „Ze fietsen soms dagelijks langs het beeld, maar kennen doen ze Schaepman nauwelijks. Ze zitten op een school die voorheen de naam Schaepman mavo droeg en daarvoor nog Schaepman ulo.”

Eeshof

Oude Geerdink neemt de jongeren eerst mee naar De Eeshof, het geboortehuis van Schaepman in Tubbergen, dat binnenkort wordt benut voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De voorzitter van de Schaepmanstichting geeft op locatie een les geschiedenis, maatschappijleer en levensbeschouwing ineen. „Dat vinden ze toch interessant, dit is allemaal heel dichtbij gebeurd en dat blijft vaak wel hangen. De leerlingen stelden ook veel vragen. Ja, ik kan wel zeggen dat deze herdenkingstocht voor herhaling vatbaar is.”

Tijdloze oproep

Aan het einde van de herdenkingstocht werd in het gemeentehuis van Tubbergen de bundel Vrijheid en Verantwoordelijkheid gepresenteerd door voormalige CDA-senator Jos van Gennip, de vader van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Gennip is oprichter van Socires, studiecentrum voor Samenleving en Cultuur en coördinator van de Schaepmanlezing. De bundel bevat de toespraken die gehouden zijn op een online conferentie in 2021 ter gelegenheid van 75+1 jaar vrijheid.

De bundel is aangevuld met artikelen over de betekenis van de begrippen ‘vrijheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ in het licht van de dramatische ontwikkelingen in Europa in de afgelopen maanden. Maar ook in het licht van de tijdloze oproep van Schaepman om in tijden van crises eigen- en groepsbelang te overstijgen ten gunste van het algemeen welzijn.