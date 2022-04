Herinrichting centrum Tubbergen: niemand kan nog beweren dat er geen inspraak is geweest

Voor de gemeenteraad haar keuze maakt, worden de plannen eerst nog een keer voorgelegd aan belanghebbenden en belangstellenden. Er worden bijeenkomsten gehouden in april en mei.

Deze maand zijn direct betrokkenen aan de beurt: bewoners die ideeën hebben ingebracht voor de locatie Verdegaalhal worden vandaag - woensdag 20 april - in horecabedrijf ‘t Oale Roadhoes bijgepraat. Andere groepen, zoals de participatiegroep, een bont gezelschap dat verschillende partijen vertegenwoordigt, zijn al op 12 en 14 april ingelicht. Een tweede bijeenkomst in mei staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor de herinrichting van het centrum.

Voorkeursscenario

De herinrichting draait voor het grootste gedeelte om de vraag wat Tubbergen gaat doen met het gemeentehuis en de oude sporthal, de Verdegaalhal. Daarnaast gaat het over voorstellen zoals een verbod voor auto’s in de Grotestraat.

Geen Glashoes

Het draagvlak om het gemeentehuis onder te brengen in een Glashoes lijkt volledig verdwenen. De kritiek: te duur (11 miljoen euro), te ambitieus en er is te weinig over het project met de bewoners gecommuniceerd. Er moet echter wel een nieuwe stek worden gevonden voor gemeentebestuur en ambtenaren, het huidige gemeentehuis voldoet bijvoorbeeld niet aan duurzaamheidsvoorschriften.