Het hotel in Albergen moest branden, schreef de man uit Denekamp op Facebook, en toen kwam de politie

Tegenge­luid in Albergen: spandoeken voor ‘asielzoe­kers­ho­tel’ en stickers met tekst #doeislief

ALBERGEN - Een anonieme groep heeft in de nacht van zondag op maandag een tegengeluid laten horen over het toekomstige ‘asielzoekershotel’ in Albergen. Borden waarop bewoners leuzen hebben geschreven tegen de komst van het azc zijn overgespoten met hartjes en op verschillende plekken in het dorp zijn stickers of spandoeken geplakt met de tekst #doeislief.

7:52