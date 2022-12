Het kerstgevoel van Esther Scheer, de dominee van Albergen: ‘God kent geen grenzen, alleen mensen’

Lotte (21) uit Vriezen­veen is verslaafd aan vrijwilli­gers­werk: ‘Delegeren gaat steeds beter, maar nee zeggen blijft lastig’

VRIEZENVEEN - Haar lijst met vrijwilligerstaken is immens. Van de Vriezenveense Harmonie tot Randrock en de Santarun‚ Lotte de Bruin zet zich er met veel plezier voor in. Daarom werd ze uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar categorie jeugd in Twenterand. „Het is een soort verslaving waar ik veel energie van krijg.”

5 december