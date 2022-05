Hoe een bestelling chocoladeaardbeien ontaarde in een doodsbedreiging in Manderveen: ‘Waar hebben we het over?’

Stelling & Video Hoort biergooien bij de Twentse cultuur? ‘Bijna al mijn vrienden doen het wel eens’

TUBBERGEN - De oudere generatie kent het van de band ‘Normaal’, de jongere generatie van de voetbalstadions en tentfeesten. Het gooien van bier is blijkbaar van alle generaties. Rapper Bizzey verliet er afgelopen weekend een optreden in Denekamp om en FC Twente roept al een tijd op het niet te doen. Biergooien of drinken? Verslaggever Jard Ankoné vroeg het de mensen in Tubbergen. „Je moet er niet mee gooien, maar opdrinken.”

28 april