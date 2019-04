Hoe een Tukker de topfavoriet van de Ronde van Vlaanderen ten val bracht

Terug naar 2 april 2017. Bas Waaijer (dan 35) uit Geesteren en zijn vrouw Joyce zien uit naar een ontspannen dag. „De kinderen hadden we naar opa en oma gebracht, zodat wij met ons tweetjes konden genieten van een mooie wielerwedstrijd. De zon scheen. Het was een heerlijke dag.”



Het duo vindt een plaatsje op de Oude Kwaremont, één van de hellingen die de renners moeten bedwingen. „Vanwege veiligheidsredenen moest ik mijn rugtas beneden achterlaten. Mijn jas en vest nam ik mee naar boven. Ik stopte mijn bril in mijn jas en mijn portemonnee in mijn vest. Bij de eerste omloop stonden Joyce en ik op de derde rij. Om het spektakel beter te kunnen zien, zochten we daarna een plekje vooraan. Omdat het warm was, hing ik mijn vest en jasje over het hek.”