Hoe Manderveen pioniert, maar vooral voorop loopt met bouw van het kulturhus 2.0

Jos Heidkamp, lid van de stuurgroep ‘Huiskamer Manderveen’, schenkt koffie in het ooit zo bruisende horecapand Peddemors aan de doorgaande weg in het dorp. Met enige weemoed kijkt hij rond, want Peddemors verdwijnt straks letterlijk uit de kleinste kern in de gemeente Tubbergen. Peddemors is toch een begrip, Heidkamp heeft een gevoel van nostalgie.