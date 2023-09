Hogere accijns op sigaretten: meer dan tweeduizend inwoners Tubbergen geraakt

5 VRAGEN Maak kennis met ‘buren uit de prehisto­rie’, op de Manderhei­de houden ze open huis

Om meer gevoel te krijgen bij het leven in de prehistorie, sliep erfgoedspecialist Martijn Horst van Landschap Overijssel al eens tussen de grafheuvels in Mander. Hij zag bij het ochtendgloren de ‘witte wieven’ boven het land. Ervaringen die Horst deelt tijdens op Open Monumentendag. Hij gaat 10 september mee op een fietsexcursie want de ‘buren uit de prehistorie’ houden open huis.