Hoofdkantoor supermarkt roept Plus Pleijhuis in Tubbergen tot de orde na coronarel

TUBBERGEN - De mediastorm over een oproep van Plus Pleijhuis in Tubbergen aan medewerkers om zich niet op corona te laten testen, heeft tot een reactie geleid op het hoofdkantoor van het supermarktconcern in Utrecht. Over die reactie worden echter geen mededelingen gedaan.

Dat schrijft Felicity Nieman, communicatiemedewerker van Plus Retail, in antwoord op vragen van deze krant. Medewerkers van Plus Pleijhuis vertelden eerder anoniem over een bericht dat zij ontvingen van Ivo en Niké Pleijhuis. Het bericht werd verzonden via de interne communicatie, maar kwam al snel op straat te liggen omdat medewerkers het deelden met derden. De tekst leidde tot ophef en onrust.

Grote problemen

De strekking van het bericht: medewerkers met coronagerelateerde klachten, moeten zich niet laten testen. Want: wie zich niet test, heeft geen corona. En met een lichte verkoudheid kun je gewoon komen werken. De ondernemer verklaarde de gang van zaken door de grote problemen om met name in vakantietijd over voldoende werknemers te beschikken.

Opvallend was dat veel mensen begrip toonden voor de actie van Plus Pleijhuis, ook al zou de oproep in een emotionele bui zijn gedaan.

Landelijk beleid

De oproep zich niet op corona te laten testen, viel niet goed bij Plus Retail in Utrecht. Nieman: „De uitingen van Plus Pleijhuis is niet waar Plus voor staat. Dit is niet het landelijke beleid en daar zijn gesprekken over gevoerd met de desbetreffende ondernemers. Over deze gesprekken doen we geen uitspraken.”

Over de aanleiding voor het omstreden bericht van Plus Pleijhuis, zei ze: „Op dit moment hebben we te maken met een krapte binnen de arbeidsmarkt. Maar wat betreft corona volgen we de richtlijnen van de overheid. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten staan hierbij altijd voorop.”