Horecaondernemer Ruud Droste uit Tubbergen is Ondernemer van het Jaar, dit is zijn verhaal

Van enige 'WK-schaam­te' lijkt in Twente geen sprake: 'Sport moet buiten het wereldge­beu­ren staan'

TUBBERGEN - Het Nederlands elftal heeft zijn eerste wedstrijd gespeeld op het WK voetbal in Qatar. Zorgen berichten over doden bij de bouw van de stadions en de mensenrechtensituatie in het land voor enige schaamte in Twente bij het kijken naar de wedstrijden? Nou… niet bepaald, zo merkte verslaggever Leo van Raaij in Tubbergen.

24 november