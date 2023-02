Houtzagerij uit Tubbergen naar de rechter om onder dwangsom van 25.000 euro uit te komen

Kluis van broodjes­zaak in Tubbergen leegge­roofd: dieven krijgen tot zondag de tijd, ‘anders bellen we de politie’

Zo'n 500 euro werd afgelopen weekeinde buit gemaakt bij diefstal uit de kluis van The Cube in Tubbergen. De rover of rovers krijgen tot zondagavond de tijd het geld terug te brengen naar de broodjeszaak‚ desnoods anoniem. Zo niet, dan doet eigenaresse Esther Haverkate alsnog aangifte bij de politie.