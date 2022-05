In Albergen repareren ze apparaten, maar is de bijvangst misschien wel belangrijker: ‘Het leidt tot leuke contacten’

Tubbergen brengt statushou­ders tijdelijk onder in landhotel ‘t Elshuys: ‘Ze betalen daar zelf aan mee’

ALBERGEN/TUBBERGEN - Twaalf statushouders zijn door de gemeente Tubbergen ondergebracht in landhotel ’t Elshuys in Albergen. Daar logeren de asielzoekers met een verblijfsvergunning in afwachting van een woning in de gemeente: de vier gezinnen betalen zelf een deel van de kosten.

11 mei