„De meeste mensen kennen de pastorie maar slechts weinigen weten wat er tegenwoordig precies gebeurt”‚ merkt Simone Busscher. Simone is één van de ondernemers en geeft er onder meer Yin yoga‚ massages en begeleiding bij rouw en verlies. „Daarom houden we zaterdag 28 mei van 14.30 tot 17.00 uur een open dag. Bezoekers kunnen dan een kijkje nemen in de pastorie en zich laten informeren .” Met ‘wij’ doelt ze op haar collega–ondernemers in hetzelfde pand; Marleen Wesselink‚ Gerben Busscher en Kelly Timmer en Sanne Kikkert van ZorgAccent.

„De pastorie is een gebouw van Geesteren”‚ vult Marleen Wesselink‚ die er haar schoonheidspraktijk heeft‚ aan. „Na het kerkelijk huwelijk ging het bruidspaar vroeger koffie drinken bij de pastoor in de pastorie. De sfeer hier is fijn”‚ vervolgt ze. „Naast mijn praktijk werk ik tevens in het onderwijs. Als ik na schooltijd in de pastorie ben‚ ervaar ik rust en balans. En dat is ook waarvoor klanten bij mij in de praktijk komen, een rustmoment met zichzelf.”

Begeleiding

Gerben Busscher heeft sinds kort ook zijn plek in de pastorie. Vier dagen per week is hij werkzaam als leerkracht en gedragscoördinator in het basisonderwijs. „Een dag per week werk ik vanuit mijn bedrijf in de pastorie”‚ licht hij toe. „Ik geef er trainingen aan jongeren op het gebied van weerbaarheid‚ in verbinding komen met zichzelf en huiswerkbegeleiding. Dat doe ik vanuit de basis: heb je last van jezelf‚ ga terug in je lichaam. Hierin begeleid ik zowel jongeren als hun ouders die hulp zoeken maar niet weten waar ze hulp op maat kunnen vinden. We bekijken samen welke training of oefeningen er nodig zijn om te kunnen verbinden met hun eigen kracht.”

Ook ZorgAccent is blij met de lokale thuishaven in de pastorie. Al gaan verpleegkundigen Kelly Timmer en Sanne Kikkert vaak van daaruit vaak naar de cliënten toe. „Dan is het juist mooi om mensen tijdens de open dag ook eens bij ons te ontvangen”‚ vindt Kelly. „Dit biedt ons de gelegenheid om bezoekers te informeren en onze zichtbaarheid te vergroten. We merken bijvoorbeeld dat het Medipoint in de garage van de pastorie nog tamelijk onbekend is. Medipoint is een uitleenpunt van medische hulpmiddelen‚ zoals rolstoelen en krukken. Ook mensen die geen cliënt zijn bij ZorgAccent kunnen deze producten lenen.”

Raakvlakken

Hoe verschillend de werkvormen van de ondernemende ‘bewoners’ ook zijn‚ allemaal hebben ze gemeenschappelijke raakvlakken. Simone: „Verbinding, in de breedste zin van het woord‚ is voor ons de rode draad. Bovendien delen we de wens om de pastorie uit te laten groeien tot een centrum voor rust‚ ontspanning‚ bewustzijn en zorg. Zodat we dit gebouw kunnen vullen met individuele expertise van mensen die mensen zien als een geheel. Als collectief kunnen we dan ook veel voor elkaar en voor anderen betekenen. Uiteraard gebeurt dit in goede afstemming en in overleg met de commissie van beheer van de Pancratiusparochie locatie Geesteren.”