In Geesteren wordt gewerkt aan grote plannen, maar nog wel zonder vergunningen: buurt volgt proces met argwaan

Op veel campings en diverse hotels in deze regio is nog voldoende plek: 'Vakantie­gan­gers lijken voor last minute te gaan'

ENSCHEDE/GROENLO/OOTMARSUM – De boodschap op de reclamezuil bij knooppunt Vianen in juni was gevat: Met je koffer binnen een uur op bestemming? Op vakantie naar Twente. Heeft de inhaker op de Schipholchaos effect gehad? Zitten hotels en campings in Twente nu het hartje zomer is zo’n beetje vol?

28 juli