Informateurs in Tubbergen zetten na twee maanden punt achter hun werk: raad in debat over de uitkomsten

De gemeenteraad gaat na de overhandiging van het rapport in debat over de inhoud. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart bestaat die raad uit het CDA (zes zetels), Gemeentebelangen/VVD (5), Keerpunt22 (4), Lokaal Sterk (3) en de PvdA (1).

Nieuwe coalitie

De bestuursdeskundigen Wagenmans en Waaijer hebben met vertegenwoordigers van de vijf partijen uit de nieuwe gemeenteraad van Tubbergen om tafel gezeten. De insteek is steeds geweest: welke partijen zouden met elkaar een nieuwe coalitie willen vormen en welke partij heeft daarvoor mogelijk wethouders-kandidaten in de gelederen. Daarbij is verder gesproken over de vraag of Tubbergen verder moet gaan met het Maatschappelijk Akkoord.

Wensenlijstjes

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is door de aanvankelijke coalitie van CDA, Gemeentenbelangen/VVD en Dorpen Centraal een akkoord op hoofdlijnen opgesteld. Vervolgens trok de coalitie de gemeente in om tijdens bijeenkomsten in alle dorpen met bewoners te praten over wensen, zoals bijvoorbeeld het behoud van een basisschool in de kern, het verduurzamen van dorpen en het bouwen voor starters om met name jongeren de kans te geven in de eigen omgeving te blijven wonen.

Ontwerp Glashoes.

Speculeren

De kans is vrij groot dat het CDA opnieuw een coalitie gaat vormen met GB/VVD - samen goed voor een raadsmeerderheid van 11 zetels - nu de koude uit de lucht is rond de kwestie Glashoes. De coalitie in de vorige raadsperiode van CDA, GB/VVD en Dorpen Centraal, viel uit elkaar, toen alleen het CDA akkoord ging met het voorstel het gemeentehuis in Tubbergen te slopen en te vervangen door een Glashoes. In dat Glashoes zou de gemeente onder één dak komen met verschillende maatschappelijke organisaties. De investering van elf miljoen euro was de overige partijen echter te gortig. De keuze van het CDA om toch vóór een Glashoes te stemmen, leidde tot een breuk in de coalitie en het opstappen van GB/VVD-wethouder Ursula Bekhuis.

Einde verhaal Glashoes

Trees Vloothuis, de nieuwe, partijloze wethouder, besloot het huiswerk rond het Glashoes opnieuw te doen, met instemming van de voltallige gemeenteraad. Ze betrok vervolgens eerst zoveel mogelijk belanghebbenden bij haar onderzoek, van vastgoedeigenaren en ondernemers tot Dorpsraden. Het verhaal Glashoes verdween volledig naar de achtergrond en zou uiteindelijk niet meer terugkeren. Tot frustratie overigens van de ambtenaar die als kartrekker van het project optrad. Hij zocht en vond een andere werkgever.

Wethouders kandidaten

Wat wethouders betreft in een nieuwe coalitie: de huidige CDA-wethouder Erik Volmerink keert niet terug, hij heeft zijn afscheid al aangekondigd. Zijn CDA-collega Hilde Berning-Everlo wil graag door, ze is bovendien goed ingewerkt en wil met name verder met het dossier rond het drank- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente.

Bij GB/VVD wil Ursula Bekhuis ongetwijfeld weer aan de slag als wethouder. Zij heeft de nodige kennis op gebied van duurzaamheid en de samenwerking daarbij met de overige gemeenten uit Noordoost-Twente. En als derde wethouder zou Trees Vloothuis weer terug kunnen keren, om de herinrichting van het centrum van het dorp Tubbergen - inclusief nieuwbouw of renovatie van het gemeentehuis - verder uit te werken.

Het is overigens niet uitgesloten dat in Tubbergen opnieuw wordt gekozen voor een brede coalitie met zoveel mogelijk partijen. In dat geval zijn zowel Lokaal Sterk als nieuwkomer Keerpunt22 in beeld. Wie zij als wethouder naar voren willen schuiven, is vooralsnog onduidelijk.

Wethouder Trees Vloothuis.