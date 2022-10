Insprekers op raadsvergadering maken duidelijk dat wantrouwen in Albergen richting overheid groeit over komst AZC

Heel Manderveen gasloos maken? Dat is niet haalbaar, verduurza­ming vereist maatwerk

HARBRINKHOEK-MARIAPAROCHIE/MANDERVEEN - Het gaat niet lukken om complete woonwijken voor 2030 in één keer aardgasvrij te maken. Dat is de conclusie na onderzoek in verschillende wijken en dorpen in Noordoost-Twente, waaronder Harbrinkhoek-Mariaparochie en Manderveen.

30 september