Inwoners Albergen willen einddatum aan opvang in asielhotel: 'Anders ontbreekt draagvlak’

ALBERGEN - Albergen eist dat aan de komst van een asielzoekerscentrum in 't Elshuys een einddatum wordt gekoppeld. Daarover moet de gemeente opnieuw in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de nieuwe eigenaar het voormalige hotel.

Het is één van de conclusies van een voor media verboden bijeenkomst tussen 450 inwoners van Albergen, het college van de gemeente Tubbergen en de aanstaande AZC-locatieleider Remko Kootstra. Laatstgenoemde is ook locatieleider van een opvangplek in Almelo. Betrokkenen hebben daarbij maandagavond in horecabedrijf Morshuis over verschillende thema's van gedachten gewisseld, onder meer over leefbaarheid en veiligheid en hoe nu verder?

Overeenkomst al getekend

COA en gemeente hebben echter al een overeenkomst getekend, waarin juist géén einddatum is opgenomen. Wel is afgesproken dat partijen opnieuw om tafel gaan, wanneer de instroom van asielzoekers zou teruglopen. Als eigenaar van het pand aan de Gravendijk heeft het COA het recht keuzes te maken over de sluiting.

Onoverkomelijk bezwaar

Bewoners vinden het een onoverkomelijk bezwaar dat er geen einddatum voor het AZC Albergen is vastgesteld. Meermalen is er op de bijeenkomst van maandagavond met klem bij het college en COA-vertegenwoordiger op aangedrongen wel een einddatum af te spreken. Zonder einddatum zou elk draagvlak voor het AZC ontbreken in het dorp.

Boos op burgemeester

Mensen vinden dat het college volledig voorbij is gegaan aan de eis ‘geen einddatum, geen deal’, dat wordt met name burgemeester Wilmien Haverkamp kwalijk genomen die haar handtekening onder de gesloten overeenkomst heeft gezet. Betrokken bestuurders hebben naar de zin van bewoners veel te snel een overeenkomst getekend met COA en staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie. Bewoners zijn onder meer bang dat een deel van de vluchtelingen die in het AZC in Albergen crimineel gedrag gaat vertonen.

Geen onvertogen woord

Haverkamp heeft bewoners verteld dat voor de staatssecretaris niet meer op afspraken terug zou willen komen. Wel gaat ze in het college bespreken hoe de eis van de bewoners nogmaals op tafel kan komen. Of dat gaat lukken is nog een tweede. Volgens woordvoerder Wout Dekker van de gemeente Tubbergen is er geen onvertogen woord gevallen op de bijeenkomst: zowel bewoners als vertegenwoordigers van gemeente en COA hebben hun zegje kunnen doen.

Claims aan adres COA

Ook is duidelijk dat verschillende inwoners en groepen in Albergen alles in het werk wil stellen om de komst van een AZC minimaal te vertragen en te frustreren. Bovendien bereiden omwonenden claims voor richting COA, vanwege de verwachte materiële en immateriële schade.

150.000 euro

Er is inmiddels een crowdfunding actie opgezet voor de financiering van een stichting in oprichting, die de democratische rechten van inwoners van Albergen gaat behartigen. Het streefbedrag is 150.000 euro, waarvan inmiddels ruim 13.000 euro is opgehaald. Het stichtingsbestuur en andere vrijwilligers werken onbezoldigd, maar budget is nodig voor inhuur van (juridische) advies en het mogelijk voeren van procedures.