Irritatie bij gemeenteraad over trage voortgang rond voorbereiding azc Albergen: ‘Wethouder, pak de regie’

Dorpsraad Albergen zegt vertrouwen op in het college van Tubbergen en stopt ermee: ‘We trekken aan een dood paard’

Ze werden door de gemeente Tubbergen niet geïnformeerd, of te laat, of niet serieus genomen. En dus zijn ze er nu helemaal klaar mee. De Dorpsraad Albergen heeft de stekker eruit getrokken. Het voltallige bestuur is opgestapt.