Jaba Manderveen komt jeugd tegemoet met lage muntprijs: ‘En fatsoenlijke glazen bier’

Eens Een Tukker Tubberge­naar Pieter heeft zijn plek gevonden in de leegte van Zweden: ‘Net als in Twente zijn de mensen hier niet zo pocherig’

In Hjo in Zweden woont Pieter ten Hoopen (48). De geboren Tubbergenaar reist als bekroond fotograaf de hele wereld over. Zijn ogen en camera zagen onnoemelijk leed. Maar in Zweden overheerst de liefde… voor het landschap.

28 augustus