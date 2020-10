Jade Brughuis (17) van Jolly Jumpers: ‘We realiseren ons nog te weinig hoe goed we zijn’

Frisse duik? Nazomer komt te laat voor meeste buitenzwem­ba­den in regio

14 september ENSCHEDE - Het nazomeren is begonnen. Genoeg reden voor een frisse duik in het buitenzwembad. Toch komt het warme weer voor het grootste deel van de zwembaden in de regio te laat. Waar het nog wél kan? In Ootmarsum, Denekamp en in het ‘golfbad’ over de grens.