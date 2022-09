Jivar Misakian bouwt De Kruidentuin in Geesteren weer op na brand: ‘Mijn trots groeit met de dag, dit wordt mijn tent’

stil protest Albergen keert burgemees­ter en wethouder de rug toe om asielhotel

Zo’n tweehonderd inwoners van Albergen hebben maandagavond burgemeester Wilmien Haverkamp en wethouder Ursula Bekhuis letterlijk de rug toegekeerd. Met dit stille protest wreven zij de bestuurders in niet te kunnen leven met een asielhotel in hun dorp als er geen einddatum in zicht is.

5 september