Jonge vrouw uit Agelo werd aangerand, politie zoekt ‘opvallend lange man’

Bouwpro­ject op locatie Brugman in Tubbergen, speciaal voor starters op woning­markt

TUBBERGEN - Goed nieuws voor starters op de woningmarkt in Tubbergen: Koopman Vastgoed gaat aan de Industriestraat in het dorp twintig starterswoningen bouwen. Over belangstelling heeft Koopman niet te klagen: „Tijdens carnaval kreeg ik van alle kanten al vragen over het project.”

8 maart