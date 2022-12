Jongeren in Vasse trainen met de AED: ‘Als iemand omvalt en je kunt niks doen, daar moet je toch niet aan denken’

Grote schnitzels, varkenspo­ten en buffetten van 30 meter lang: hoe een Duits eetpara­dijs vlakbij Twente een succes werd

HALLE/UELSEN - Honderden gasten eten er wekelijks. Beim Schweinswirt is een wat verscholen gelegen Beiers eetparadijs. Met schnitzels in braadsledes, varkenspoten en 30 meter lange brunchbuffetten. „Voor weinig.” Welkom in een stukje Zuid-Duitsland, direct over grens achter het Springendal.

10 december