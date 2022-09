Journalisten zijn niet welkom op avond met COA over azc in Albergen, hoe zit dat?

ALBERGEN - Vierhonderd inwoners van Albergen praten maandagavond opnieuw over de komst van een asielzoekerscentrum in het buitengebied van Albergen. Voor de pers is die bijeenkomst verboden gebied. Waarom?

Volgens Wim Potijk van de groep Achterban Albergen is het besluit om media niet toe te laten in de zaal van horecabedrijf Morshuis in Albergen genomen in samenspraak met de gemeente Tubbergen. Terwijl eerdere bijeenkomsten allemaal openbaar waren, en Albergenaren ook regelmatig zelf de media opzochten om standpunten over het toekomstige azc te delen.

Behalve bewoners zijn er vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), gemeenteraadsleden, burgemeester Wilmien Haverkamp en wethouder Ursula Bekhuis.

Scherpe kantjes

Potijk belooft dat er na afloop van dit zogeheten rondetafelgesprek een persbericht wordt opgesteld, maar eigen waarneming van onafhankelijke media is er niet bij. Het wordt een door de gemeente en Achterban Albergen opgesteld verhaal, waarin scherpe kantjes van gesprekken over het toekomstige AZC in het voormalige hotel ’t Elshuys wellicht worden weggelaten.

Vrijuit praten

Potijk begrijpt de frustratie van media, die zich afvragen wat nu precies het probleem is wanneer zij verslag doen van de samenkomst. Het is ook tegenstrijdig, bewoners zijn boos over het ontbreken van openheid vanuit overheid en COA, maar willen zelf alleen in beslotenheid die grieven uiten. Waarom is de pers dan nu niet welkom?