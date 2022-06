Jumping Schröder Tubbergen dag langer, maar geen internationaal concours

TUBBERGEN Jumping Schröder Tubbergen is vanwege de belangstelling met een extra wedstrijddag uitgebreid. Wel is de negende editie van dit concours op de terreinen van de broers Schröder eenmalig een nationaal springconcours.

Vanwege de gevolgen van corona heeft de organisatie, bestaande uit Jeroen Dubbeldam, Tom Brinkman en de broers Wim, Ben en Gerco Schröder besloten op de terreinen naast het BWG Stables-complex eenmalig een nationaal concours af te werken. Enkele jaren geleden werd er nog gesprongen in een internationale tweesterwedstrijd. Desondanks hebben de organisatoren niets te klagen over de deelname van springruiters en amazones de komende in Tubbergen.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het paardensport-evenement Jumping Schröder afgelast. Was vorig jaar corona de boosdoener, dit jaar het voor paarden besmettelijk rhinovirus. Ook het gemeentelijk sportgala gaat dit jaar niet door.

JST, dat twee jaar op rij niet door kon gaan vanwege corona (2020) en het voor paarden besmettelijke rhinovirus (2021), begint daarom woensdag al met de eerste rubrieken voor vier- en vijfjarige springpaarden en proeven voor de klassen M en Z. Donderdag komen de klassen M en Z opnieuw in actie, gevolgd door de deelnemers in de klasse ZZ en de nationale wedstrijd over 1,40 meter. De klassen B, L en (nogmaals) M verschijnen op vrijdag in de ring.

Grote Prijs op zaterdag

Het hoogtepunt van Jumping Schröder is dit keer op zaterdag. Dan vormt de Grote Prijs van Tubbergen over 1,40 meter met een aansluitende barrage over 1,45 meter het slotstuk van de toprubrieken, nadat eerder op de dag de deelnemers op nationale parcoursen over 1,30 en 1,40 meter zijn gesprongen.

Onder de deelnemende combinaties zijn er ook diverse uit de gemeente Tubbergen. Voor Gerco Schröder is hetevenement een pure thuiswedstrijd, voor regiotoppers als Bas van der Aa (Albergen) en Eric ten Cate (Geesteren) is het nauwelijks anders. En dat geldt uiteraard ook voor Tom Brinkman, medeorganisator van het eerste uur.

JST heeft toch nog een beetje een internationale uitstraling met de deelname van Matt Garrigan, Linda Portychova, Jodie Hall McAteer en Zoë Osterhoff. Het viertal heeft momenteel de BWG Stables als thuisbasis en is er uiteraard op gebrand de hoofdprijs in Tubbergen op stal te houden.