Kabinet passeert gemeente bij asielopvang in Albergen, mag dat?

Opnieuw protest in Albergen: tientallen mensen verzamelen zich bij ‘asielhotel’

ALBERGEN - Tientallen mensen hebben zich woensdagavond verzameld bij Landhotel 't Elshuys in Albergen. Het is een protest tegen het plan er een asielzoekerscentrum te vestigen voor maximaal 300 asielzoekers. Ondertussen wordt een statushoudersgezin dat al in het hotel werd opgevangen door handhavers naar een andere plek gebracht.

17:09