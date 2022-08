Kamerleden naar Albergen om asielzoekershotel, Omtzigt wil opheldering van kabinet

ALBERGEN - Kamerleden Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) en Joost Eerdmans (JA21) zijn donderdagavond in Albergen voor gesprekken met bewoners en bestuurders over de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp. Omtzigt vraagt bovendien in een reeks Kamervragen om opheldering van het kabinet over de kwestie.

Albergen is in rep en roer sinds staatssecretaris Eric van der Burg dinsdagavond bekendmaakte dat er een asielzoekerscentrum voor 300 asielzoekers in het dorp komt. Het COA heeft daarvoor Landhotel 't Elshuys gekocht en het kabinet passeert de gemeente Tubbergen in het besluit het azc daar te vestigen.

Pieter Omtzigt uit Enschede wil opheldering van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en van minister Hugo de Jonge van Wonen over dit besluit. Via een reeks Kamervragen wil Omtzigt onder meer duidelijk krijgen hoe het proces precies is verlopen.

Omtzigt wil communicatie openbaar

Zo wil hij dat alle communicatie in relevante brieven en gespreksverslagen met de gemeente Tubbergen openbaar wordt gemaakt. Bovendien wil Omtzigt weten op welke moment er inspraak mogelijk of zelf wettelijk verplicht is.

‘Staatssecretaris moet naar Albergen’

Omtzigt gaat donderdagavond in Albergen in gesprek met bewoners en bestuurders. Hij vindt dat Van der Burg zelf ook naar het dorp van de gemeente Tubbergen zou moeten gaan. ‘Eigenlijk had ik verwacht en gehoopt dat de regering (staatssecretaris Van der Burg) zelf onmiddellijk naar Albergen zou gaan om zijn besluit uit te leggen aan de gemeente en aan de omwonenden. Ik verzoek de staatssecretaris met klem dat alsnog te doen’, aldus het Enschedese Kamerlid op Twitter.

Besluit uitleggen

‘Elke bestuurder, die een belangrijk besluit neemt, dient dat uit te leggen aan de belanghebbenden en aan de volksvertegenwoordiging. Geen van beiden gebeurt nu. Uitleg en verantwoording afleggen zijn zeer noodzakelijk in een democratie.’

Omtzigt spreekt donderdagavond met bewoners en bestuurders. Gelijktijdig is ook Kamerlid Joost Eerdmans van JA21 in Albergen. Bij de Pannenloods spreekt hij met omwonenden over de kwestie.