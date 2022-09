Kamermoties over azc Albergen verworpen

Met poll Kan eigenares­se onder verkoop asielhotel in Albergen uit? ‘Contract is contract, maar er zijn uitzonde­rin­gen’

ALBERGEN - Zo verbaasd als Tubbergen was door de aankoop van hotel ‘t Elshuys in Albergen, zo plots kwam een week later het bericht dat eigenaresse Maria Olde Heuvel toch afziet van verkoop. Maandag dient het kort geding in Almelo waar het COA de eigenaresse aan haar afspraak wil houden. Kan Olde Heuvel onder de verkoop uit?

28 augustus