Keerpunt22 trekt boetekleed aan om crisis in partij te bezweren: ‘Beloven gang van zaken rond azc in Albergen kritisch te volgen’

Zowel John de Vries - medeoprichter van Keerpunt22 en commissielid in de gemeente - als bestuurslid Beate Visser gaven er de brui aan. Ze meenden dat de partij zich in het zeer gevoelige dossier rond een azc in Albergen, had gedragen als een traditionele partij. In hun kritiek ging het over achterkamertjespolitiek, over de oren laten hangen naar coalitiegenoten CDA en Gemeentebelangen/VVD en opeens was Keerpunt22 een partij die met alle winden zou meewaaien.