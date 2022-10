Kleine aardbeving in Twente na opruimen en afsluiten oude gaswinput NAM bij Hezingen

In dit ‘stadion’ in Tubbergen zijn alle WK-duels van Oranje op een scherm van 20 vierkante meter te zien

TUBBERGEN - Geen tijd, geld of zin om naar Qatar te reizen voor het WK voetbal, maar wel behoefte de wedstrijden van Oranje te bekijken in een ‘stadion’? Mark Oude Luttikhuis van Soccer Inside in Tubbergen heeft een ‘plan B’: zijn eigen Oranje Stadion in de oude Verdegaalhal. Dat is elke wedstrijd van Oranje geopend. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.

