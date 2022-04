Koen uit Reutum Ondernemer van het Jaar in gemeente Tubbergen: hij kiest altijd voor ontwikkeling

Buurtcoa­ches Tubbergen aan de slag met opbrengst kinderkle­ding­beurs

TUBBERGEN - De tweedehands kinderkledingbeurs in Tubbergen heeft dit weekend 750 euro opgebracht. Het geld is bestemd voor de buurtsportcoaches. Een van hen, Noortje Haarman, nam de cheque met daarop het bedrag dankbaar in ontvangst.

