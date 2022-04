Koningsdag in de gemeente Tubbergen: een bonte mix van activiteiten

TUBBERGEN - Koningsdag in de gemeente Tubbergen bestaat uit een zeer diverse mengeling van activiteiten. Van Kingpop in Vasse tot de Vrijmarkt in Langeveen.

De aftrap van de festiviteiten is dinsdagavond, waar de Koningsnacht in Fleringen bestaat uit een concert van een tributeband in de zaal van Dok's. Ditmaal speelt vanaf 21.30 uur Fleetwood Back, dat covers van Fleetwood Mac speelt. Ook in Langeveen wordt de Koningsnacht gevierd: met vanaf 20.00 uur een pubquiz en aansluitend live muziek bij café Nobbenhuis van partyband Heer en Meester en dj Erik. Sport en muziek staan centraal tijdens Koningsnacht in Albergen, waar de lokale tennisvereniging een gezelligheidstoernooi houdt, inclusief optreden van dj Joep.

Uitpakken

Manderveen pakt uit, volgens de organisatie van de Koningsdag. Na het hijsen van de vlag om 9.00 uur, opent burgemeester Wilmien Haverkamp het nieuwe fietspad naar Tubbergen, in gezelschap van kinderen uit het dorp. Het programma omvat verder fiets- en wandeltochten - routes gratis verkrijgbaar bij café Peddemors - en vanaf 11.00 uur een braderie- en rommelmarkt met veertig kramen.

Het klootschieten en het beachvolleybaltoernooi beginnen om 13.00 uur. Op het voetbalveld staat nog een zogeheten Huiskamerkraam, vol spullen die inwoners gratis beschikbaar hebben gesteld. De opbrengst van de verkoop van deze tweedehandsgoederen is bestemd voor het nieuwe kulturhus in Manderveen.

Oranjewijk

De Stichting Oranjewijk zorgt voor de inkleuring van Koningsdag in Tubbergen, met van 9.30 tot 12.00 uur een rommelmarkt, vanaf 9.30 uur een fietstocht en van 13.00 tot 17.00 uur een puzzelwandeltocht. De festiviteiten zijn bij café De Kroeg aan de Hardenbergerweg 5.

Trekkertocht

Op Koningsdag begint in Langeveen bij café Nobbenhuis - tussen 11.00 en 13.00 uur - een fietspuzzeltocht over 25 kilometer, is er van 11.00 tot 16.00 uur een vrijmarkt en een tuinfeest met live muziek. Om 11.00 uur is ook het vertrek van een Oldtimer trekkertocht vanaf de kruising Hardenbergerweg/Vasserdijk.

Vijf euro

Voor Kingpop in Vasse betaal je vijf euro entree, al is het voor jongeren onder de 18 jaar gratis. Van 12.00 tot 00.00 uur is er veel live muziek van onder meer de bands The Waterfront, The Leftovers, de Hillbilly Moonshiners en Streumen op het festivalterrein aan de Denekamperweg 150.

De Activiteiten Vereniging Geesteren begint Koningsdag om 10.00 uur op het Kottinkplein met het hijsen van de vlag, terwijl de harmonie St. Caecilia het Wilhelmus speelt. Het programma bestaat vervolgens onder meer uit een ouderenbingo, een fietstocht en voor kinderen is er een enorm springkussen opgesteld.

Koningsdag in Albergen concentreert zich in en om de Multi Functionele Accommodatie, met activiteiten zoals touwtrekken en een playbackshow voor kinderen.