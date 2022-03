Koninklijke onderscheiding voor inwoners uit Tubbergen die altijd anderen voorop stellen

Bij Harmelink was het nog even de vraag: wil hij eigenlijk wel een lintje? Want de oud-wethouder (2006-2014) en raadslid voor de PvdA was en is er de man niet naar om zich te laten bejubelen uitsluitend omdat hij twaalf jaar in de raad van Tubbergen zat. De inwoner van Tubbergen deed overigens wel iets meer dan alleen de vergaderingen in de raad volgen. Veel meer: fractievoorzitter PvdA, lid van de raadswerkgroep Omgevingswet, lid van de auditcommissie, lid van het presidium en lid van de werkgeverscommissie.

Oog voor zwakkeren

De toegewijde politicus, die ook nog een periode in de Provinciale Staten actief was, bleef oog houden voor de zwakkeren in de samenleving, zoals hij recent nog aandacht vroeg voor mensen die in financiële problemen dreigen te komen door de stijgende energieprijzen.

Ook Anneke Regeling-Hellwich bekommerde zich in haar rol bij de Zonnebloem om mensen die aandacht nodig hebben. De lijst met activiteiten die zij als vrijwilliger op zich nam, lijkt wel eindeloos. Een willekeurige greep: actief bij carnavalsvereniging Oranjewijk in Tubbergen, collectant voor KWF Kankerbestrijding en betrokken bij de kinder- en kledingbeurs in Tubbergen.

De vrijwilliggers van de Zonnebloem nomineerden Regeling-Hellwich voor een koninklijke onderscheiding. Wat ze allemaal sinds 2006 doet voor die organisatie is immens.

Op ziekenbezoek

Burgemeester Wilmien Haverkamp las het voor tijdens een bijeenkomst bij ’n Kaps in Tubbergen: „U stuurt veertig vrijwilligsters aan. Veel van uw tijd gaat naar het voorbereiden van de leden- en bestuursvergaderingen. Overleggen met bestuursleden en vrijwilligsters, extra vergaderingen voor speciale gelegenheden zoals NL Doet, Pasen, Kerstmis, Samenloop voor Hoop en Zon in de Schoorsteen en natuurlijk kerstmiddag, wat u het hoogtepunt van het jaar noemt. ‘Nu kan het kerst worden,’ zegt u dan.”

Zonnebloemvakanties

,,U bezoekt ook nog de zieken in de wijk en tijdens Nationale Ziekendag deelt u de bloemetjes uit in verzorgingstehuizen. Verder bent u meerdere keren mee geweest als zorgvrijwilliger tijdens de Zonnebloemvakanties. Daarnaast zet u mensen nog een beetje tot gokken aan, want u verkoopt een groot deel van de loten van de nationale Zonnebloem. En altijd als iemand een vraag heeft of iets nodig heeft, kan hij of zij een beroep op u doen.”

Volledig scherm Anneke Regeling-Hellwich van De Zonnebloem Tubbergen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, ze heeft haar lintje ontvangen van burgemeester Wilmien Haverkamp van de gemeente Tubbergen. © Robin Hilberink