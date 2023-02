Kortstondig avontuur in Tubbergse gemeenteraad ten einde voor Jeroen Oude Hendriksman: ‘We gaan je humor missen’

Gekozen met voorkeurstemmen

Aanvankelijk was het helemaal niet de bedoeling dat Oude Hendriksman in de gemeenteraad terecht zou komen. Hij fungeerde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 als lijstduwer voor de nieuwe, lokale partij Keerpunt22. De nummer tien van de kandidatenlijst kreeg echter zoveel voorkeurstemmen, dat hij toetrad tot de raadsfractie. Dat had Oude Hendriksman vooraf ook toegezegd.

Losliggende stoeptegels

De accountmanager bij het Duitse bedrijf InstaFreight - actief in de logistiek - kreeg in de raad te maken met pittige dossiers waar onder de stikstofproblematiek, het centrumplan Tubbergen en de komst van een asielzoekerscentrum in Albergen. „Dat ze in de raad alleen praten over losliggende stoeptegels gaat dus niet op. Het was soms erg hectisch”, aldus Oude Hendriksenman die vertelde over hoeveel tijd het raadswerk in beslag nam, over de goede samenwerking binnen de raad en over de leerzame tijd in de raad.