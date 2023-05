Kosten renovatie dak en gevel zwembad in Tubbergen lopen in de papieren: ruim 600.000 euro extra nodig

Eindelijk schot in bouw nieuw vakantie­park in Twente, maar eigenaar vraagt zich af of dat nog wel zin heeft

Het duurde een aantal jaren, maar er komt eindelijk schot in de bouw van 25 ecologische recreatiebungalows aan de Tutenbergweg in Vasse. Omdat alles zo lang duurt, beraadt initiatiefnemer Robert ter Horst zich echter op de vraag of hij wel door wil gaan met het plan. „Het gaat allemaal zo stroperig.”