Kritische noten naast lof en hulde voor komst twintig starterswoningen van drie ton in Tubbergen

Gemeente en COA akkoord: hotel Albergen wordt definitief asielop­vang voor maximaal 150 mensen

Hotel ‘t Elshuys in Albergen wordt definitief een opvanglocatie voor asielzoekers. Dat hebben de gemeente Tubbergen en het COA afgesproken. Wel is er plek voor maximaal 150 mensen, in plaats van de eerder aangekondigde 300.

2 september