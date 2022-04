Leeg winkelpand in Albergen maakt plaats voor appartementen, maar wanneer is nog onduidelijk

ALBERGEN - Een leegstaand winkelpand mét woning aan de Hobergenstraat 11 in hartje Albergen gaat tegen de vlakte. Op die locatie komen zes woningen voor starters en/of senioren. Wanneer dat precies gebeurt is nog onduidelijk.

Bouwen voor met name starters op de woningmarkt was in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor alle partijen een belangrijk punt van aandacht. In nagenoeg alle kernen van de gemeente Tubbergen bestaat een grote behoefte aan woningen, bijvoorbeeld voor jongeren die graag in het dorp willen wonen waar ze zijn geboren en getogen.

Appartementen

De nieuwbouw aan de Hobergenstraat voorziet in die behoefte. Het gaat om appartementen, een aantal op de begane grond en een aantal op de eerste verdieping. De initiatiefnemer is Niehof uit Lattrop. Een woordvoerder van het aannemersbedrijf wil niets kwijt over het project. „Als we er iets over zeggen, dan krijgen we tal van mailtjes en telefoontjes en daar zitten we nu niet op te wachten”, aldus de woordvoerder. „Dit bouwplan heeft nu niet onze prioriteit.”

Woningbehoefte

Het bouwplan past volgens het college in de Woonvisie van de gemeente Tubbergen. Het plan voorziet bovendien aan de actuele woningbehoefte, waarbij met name starters op zoek zijn naar een eigen woning. In dit geval gaat het om een inbreidingslocatie, waarbij een al langere tijd leegstaand gebouw wordt vervangen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage, waarbij belanghebbenden eventueel bezwaar tegen het plan kunnen maken.