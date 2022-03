Lijstduwer Oude Hendriksman van Keerpunt22: ‘Er is in Tubbergen ruimte en noodzaak voor extra partij in de gemeenteraad’

„We zijn géén tegenpartij”, herhaalt Oude Hendriksman (50) meermaals. „Keerpunt22 is weliswaar tegen de plaatsing van windturbines en weilanden vol zonnepanelen, we komen ook met alternatieven. En we zien genoeg raakvlakken om met andere partijen samen te werken. We zijn namelijk niet links en ook niet rechts. We denken bovendien dat er in Tubbergen genoeg ruimte is voor nog een partij in de raad.”