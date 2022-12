Linde uit Geesteren moest ooit naar de voedselbank, nu zamelt ze zelf spullen in

Uit in de regio Thijs Kemperink maakt het in zijn nieuwe show niet iedereen naar de zin: ‘Ik zoek de randjes op, ga er af en toe met gestrekt been in’

ALBERGEN - Cabaretier Thijs Kemperink uit Albergen is 40 geworden, en eindelijk volwassen. Nou ja, bijna volwassen dan. In zijn nieuwe show ‘Halverwege’ is Kemperink rauwer dan ooit, spreekt hij de wereld kritisch toe, zingt en trekt zelfs voor het eerst een pak aan.

15 december