LIVE | Staatssecretaris Van der Burg bij raadsvergadering over AZC Albergen: ‘Niet fijn om hier te zitten’

Vasse lijkt onbereik­baar door werk aan de weg: ‘Kan dit nou niet buiten het hoogsei­zoen?’

VASSE - Midden in het toeristenseizoen lijkt het alsof Vasse onbereikbaar is. Bij Geesteren en Ootmarsum staan borden met de mededeling dat de weg voor doorgaand verkeer richting Vasse is gestremd. Kan dat nou niet anders, vraagt de fractie van Keerpunt22.

11 augustus