Logeren in een hooischuur? Binnenkort kan het in Geesteren

GEESTEREN - Toestemming verlenen voor de aanleg van vier zogeheten boerderijkamers in het buitengebied van Geesteren is allesbehalve een abc’tje. Toch moet het kunnen, weet het college van Tubbergen, want de aanvragers voldoen aan een hele serie voorwaarden.

Als de gemeenteraad binnenkort ook instemt met het plan, dan is de gemeente Tubbergen weer een kleinschalige accommodatie voor toeristen rijker. De kamers worden ingericht in de bestaande bebouwing aan de Vermolenweg 15 in Geesteren. Daarnaast wordt een kapschuur gesloopt en vervangen door een nieuwe hooischuur waarin drie boerderijkamers worden gevestigd.

Groen licht geven

Een boerderijkamer is een plek waar toeristen kunnen overnachten, doorgaans is deze ruimte gevestigd in een voormalige schuur of stal van een boerderij. De bewoners van de boerderij aan de Vermolenweg hebben in 2019 een aanvraag ingediend voor de aanleg van enkele boerderijkamers. Een voormalig erf zou zo een recreatieve bestemming krijgen, maar groen licht geven voor een wijziging van het bestemmingsplan is lastig.

Overlast voor buren

Eerst is gekeken of aan diverse voorwaarden kan worden voldaan, zoals: hebben de buren er geen last van? Neemt de verkeersdruk op de smalle Vermolenweg niet te veel toe? Worden de kamers niet te groot? En blijft het waardevolle hoofdgebouw op het perceel wel ongeschonden? Kunnen auto's van bezoekers op eigen terrein terecht? Aan alle eisen kan worden voldaan.