Lokale politici over komst van azc in Albergen: ‘Burgemeester vertelde in april al dat ze de regie kon kwijtraken’

Het loopt storm bij Snowise­Sports in Deurningen: ‘Een extra locatie? Nee, dat doen we niet’

Massaal trekken wintersportliefhebbers naar de bergen, maar vaak niet voordat ze bij SnowiseSports in Deurningen zijn geweest. In een grote hal met twee ‘borstelbanen’ kan jong en oud de techniek van het skiën aanleren of bijschaven. Marleen Brandes en Dinie Krijt runnen het bedrijf, waar het afgelopen jaar een drukte van belang was.