Lymfeklierkanker geconstateerd bij burgemeester van Tubbergen: ‘Onwerkelijk, want voel me goed’

Piet (90) woonde in de hongerwin­ter in Tubbergen om te overleven, nu keert hij terug: ‘Ik vergat er de oorlog’

TUBBERGEN/TILBURG – Het is vroeg in de ochtend op een koude januaridag in 1945. Kapelaan Koopmans uit Tubbergen vertrekt vanuit Utrecht naar Tubbergen, met een vrachtwagen volgeladen met kinderen. Ze moeten in Twente de hongerwinter doorbrengen. Eén van hen is de 12-jarige Piet Adelaar. Ruim 75 jaar later is hij terug in Tubbergen om er nog één keer zijn dank uit te spreken, en een brief achter te laten voor de inwoners.

