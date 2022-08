Maak tijdens fietstocht De Boer Op Tubbergen kennis met het geheime leven in de koeienstal

Be Nice Lingerie for you van Janine Vissia begint in Tubbergen: ‘Maar binnen drie jaar vijf winkels in Oost- en Mid­den-Nederland’

TUBBERGEN – Goed zittende lingerie is belangrijk voor lichaam en geest. En het oog wil ook wat. In haar nieuwe winkel Be Nice Lingerie for you heeft Janine Vissia voor alle vrouwen én mannen een passende oplossing.

7 juli