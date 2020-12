Manderveense trucker Gert Huzink neemt 300 mondkapjes mee naar Dakar Rally

Daling aantal positieve corona­tests in Twente, een sterfgeval gemeld

22 november ENSCHEDE - In Twente zijn het afgelopen etmaal 148 mensen positief getest op het coronavirus. Zo blijft uit cijfers van het RIVM. Dat is een stuk minder dan zaterdag, toen 309 nieuwe besmettingen gemeld werden. Er is in deze regio de afgelopen 24 uur één sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus.