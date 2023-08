Marloes en Bram herstellen verwaarloosde schuur tot historische parel

'Aantal laadpunten voor stekkerau­to's in Tubbergen moet meer dan verzesvou­di­gen voor halen klimaatdoe­len'

Bezitters van elektrische auto's hebben in Tubbergen de beschikking over 64 publieke laadpunten, 88% meer dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). En dat moeten er, getuige een prognose van adviesbureau Over Morgen, rap nóg meer worden: 412 in 2030.