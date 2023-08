Martin (54) scoort met onlinefotopagina Vasse Vrögger, een feest der herkenning

indebuurt.nl Open Air Almelo, Profronde en meer: uittips voor 24, 25, 26 en 27 augustus

Het laatste weekend van augustus is er veel te doen in Almelo. Met als hoogtepunten de Profronde op vrijdagavond en het nieuwe vierdaagse festival Open Air Almelo. Dit zijn de uittips in Almelo voor het weekend van 24, 25, 26 en 27 augustus.